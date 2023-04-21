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Земельные участки в Гдовский район, Россия

2 объекта найдено
Земельные участки в gorodskoe poselenie Gdov, Россия
Земельные участки
gorodskoe poselenie Gdov, Россия
€ 8,928
Продается два рядом расположенных земельных участка в ДНП «Озерки Чудские» Псковская обла…
Земельные участки в Yushkinskaya volost, Россия
Земельные участки
Yushkinskaya volost, Россия
€ 16,740
Участок под строительство расположен в центре деревни, площадь 2350 кв.м (23,5 соток), пр…
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