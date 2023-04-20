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Россия
Северо-Западный федеральный округ
Гатчинский район
Земельные участки в Гатчинский район, Россия
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17 объектов найдено
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Земельные участки
Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
€ 17,882
В д.Скворицы, Гатчинского района, по адресу: ул.Восточная, участок 1, кад.№47:2…
Земельные участки
Voyskovicy, Россия
€ 27,382
Удобное расположение 40 км. от СПб, транспортная доступность Огорожен, ровный, сухой Есть д…
Земельные участки
Rozhdestvenskoe selskoe poselenie, Россия
€ 5,476
Продается участок в собственности в прямой продаже. Ленинградская область, Гатчинский район…
Земельные участки
Verevskoe selskoe poselenie, Россия
€ 156,467
Арт. 39557663 Буквально в нескольких километрах от г. Гатчина, на первой линии Ленинградско…
Земельные участки
Verevskoe selskoe poselenie, Россия
€ 23,470
Арт. 28631303 Коттеджный посёлок «Родник» расположен в Гатчинском районе Ленинградской обла…
Земельные участки
Гатчина, Россия
€ 27,941
Продаётся ровный,хороший участок в Гатчине. Хорошее садоводство с прекрасными соседями. Отл…
Земельные участки
Rozhdestvenskoe selskoe poselenie, Россия
€ 3,912
земельный участок на землях населенных пунктов для ведения огородничества. Хорошее транспор…
Земельные участки
Pudomyagskoe selskoe poselenie, Россия
€ 10,617
Предлагается к продаже земельный участок в живописном месте Гатчинского района Графская …
Земельные участки
Pudomyagskoe selskoe poselenie, Россия
€ 11,735
Предлагается к продаже земельный участок в живописном месте Гатчинского района Графская Уса…
Земельные участки
Тайцы, Россия
€ 128,526
Арт. 34372124 Продам землю под строительство! Земли населенных пунктов. Цель использования …
Земельные участки
Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
€ 34,087
Продаются два участка вместе, общей площадью 13,2 соток. На участках расположена новая баня…
Земельные участки
Vyrickoe gorodskoe poselenie, Россия
€ 16,764
Продается участок в п. Чаща, ул. Дорожная. Участок 22 сотки ЛПХ, правильной формы, сухой, …
Земельные участки
Verevskoe selskoe poselenie, Россия
€ 189,996
Продаётся земельный участок площадью 15 гектаров, готовый бизнес «Экофермы» в Гатчинском…
Земельные участки
Kartashevskaya, Россия
€ 11,165
Участок в тихом уютном поселке с развитой инфраструктурой. На участке 1/2 дома (скорее под …
Земельные участки
Syaskelevskoe selskoe poselenie, Россия
€ 6,706
Электричество по границе. Грунтовая дорога, карьер, лес Арт. 24979874
Земельные участки
Rozhdestvenskoe selskoe poselenie, Россия
€ 65,940
земельный участок площадью 4га для размещения дачного некоммерческого партнерства. . Собств…
Земельные участки
Elizavetinskoe selskoe poselenie, Россия
€ 8,941
Предлагается к продаже земельный участок ровной правильной формы в дер . Заполье Гатчинск…
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