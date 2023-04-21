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Земельные участки в Форносово, Россия

1 объект найдено
Земельные участки в Форносово, Россия
Земельные участки
Форносово, Россия
€ 14,508
Предлагается к продаже участок 12 сот. для людей предпочитающих тишину, свежий воздух, лес,…
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