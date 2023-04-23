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Земельные участки в Fedurinskiy selsovet, Россия

3 объекта найдено
Земельные участки в Fedurinskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Fedurinskiy selsovet, Россия
1 200 м²
€ 20,469
В прекрасном живописном месте, на берегу Горьковского моря, на территории Союза физкультурно…
Земельные участки в Fedurinskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Fedurinskiy selsovet, Россия
2 400 м²
€ 40,938
В прекрасном живописном месте, на берегу Горьковского моря, на территории Союза физкультурно…
Земельные участки в Fedurinskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Fedurinskiy selsovet, Россия
700 м²
€ 16,596
Продается земельный участок 765 кв.м в д. Фалино-Пестово.   До берега Горьковского моря 100 …
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