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Земельные участки в Фёдоровское городское поселение, Россия

4 объекта найдено
Земельные участки в Ladoga, Россия
Земельные участки
Ladoga, Россия
€ 26,823
Арт. 45949967. КП Любимово, участок ровной формы, к участку подведен ГАЗ, ВОДА, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО.
Земельные участки в Annolovo, Россия
Земельные участки
Annolovo, Россия
€ 72,645
Арт. 19561184 Уважаемый покупатель! Предлагаются к продаже земельный участок промышленного…
Земельные участки в Annolovo, Россия
Земельные участки
Annolovo, Россия
€ 72,645
Арт. 19561340 Уважаемый покупатель! Предлагаются к продаже земельный участок промышленного…
Земельные участки в Ladoga, Россия
Земельные участки
Ladoga, Россия
€ 30,189
Арт. 17963900 Здравствуйте! В продаже участок под ИЖС с электричеством и газом всего в 15 …
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