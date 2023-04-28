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Земельные участки в Восточный административный округ, Россия

1 объект найдено
Земельные участки в Восточный административный округ, Россия
Земельные участки
Восточный административный округ, Россия
47 м²
€ 507,230
Продается помещение с действующим арендатором. Помещение расположено на сверх интенсив…
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