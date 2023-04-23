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Земельные участки в городской округ Дзержинск, Россия

1 объект найдено
Земельные участки в Дзержинск, Россия
Земельные участки
Дзержинск, Россия
149 215 м²
€ 1,000,492
Предлагаю к продаже земельный участок 15 га правильной геометрической формы в промышленной з…
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