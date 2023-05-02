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Земельные участки в Dudenevskiy selsovet, Россия

8 объектов найдено
Земельные участки в Berezovka, Россия
Земельные участки
Berezovka, Россия
1 500 м²
€ 7,911
Продам ровный участок в деревне Березовка Богородского района. Соседние дома уже построены. …
Земельные участки в Berezovka, Россия
Земельные участки
Berezovka, Россия
1 000 м²
€ 6,442
В продаже земельный участок кад номер 52: 24: 0020702: 612. Отличное местоположение для стро…
Земельные участки в Dudenevskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Dudenevskiy selsovet, Россия
1 000 м²
€ 7,346
Коттеджный посёлок входит в состав населённого пункта д. Оринкино и предназначен для постоян…
Земельные участки в Dudenevskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Dudenevskiy selsovet, Россия
1 000 м²
€ 7,346
Коттеджный посёлок входит в состав населённого пункта д. Оринкино и предназначен для постоян…
Земельные участки в Sysoevka, Россия
Земельные участки
Sysoevka, Россия
1 500 м²
€ 6,442
В продаже участок в деревне Сысоевка Богородского района. Новый застраиваемый район с асфаль…
Земельные участки в Sysoevka, Россия
Земельные участки
Sysoevka, Россия
1 500 м²
€ 7,911
Богородский район, примерно 900 метров по направлению на север от н.п. Сысоевка, 15 соток. У…
Земельные участки в Habarskoe, Россия
Земельные участки
Habarskoe, Россия
10 000 м²
€ 20,342
Отличное инвестиционное предложение! В продаже земельный участок ИЖС всего в 40 км. от Ни…
Земельные участки в Sysoevka, Россия
Земельные участки
Sysoevka, Россия
2 000 м²
€ 7,911
Продаётся земельный участок 20 соток в деревне Сысоевка Богородского района. Деревня застрое…
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