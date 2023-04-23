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Земельные участки в Dubrovskoe gorodskoe poselenie, Россия

28 объектов найдено
Земельные участки в Дубровка, Россия
Земельные участки
Дубровка, Россия
€ 47,447
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеал…
Земельные участки в Дубровка, Россия
Земельные участки
Дубровка, Россия
€ 41,982
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеал…
Земельные участки в Дубровка, Россия
Земельные участки
Дубровка, Россия
€ 43,496
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеал…
Земельные участки в Дубровка, Россия
Земельные участки
Дубровка, Россия
€ 42,859
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеал…
Земельные участки в Дубровка, Россия
Земельные участки
Дубровка, Россия
€ 66,472
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеал…
Земельные участки в Дубровка, Россия
Земельные участки
Дубровка, Россия
€ 48,593
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеал…
Земельные участки в Дубровка, Россия
Земельные участки
Дубровка, Россия
€ 46,874
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеал…
Земельные участки в Дубровка, Россия
Земельные участки
Дубровка, Россия
€ 42,181
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеал…
Земельные участки в Дубровка, Россия
Земельные участки
Дубровка, Россия
€ 41,066
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеал…
Земельные участки в Дубровка, Россия
Земельные участки
Дубровка, Россия
€ 52,892
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеал…
Земельные участки в Дубровка, Россия
Земельные участки
Дубровка, Россия
€ 51,360
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеал…
Земельные участки в Дубровка, Россия
Земельные участки
Дубровка, Россия
€ 40,509
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеал…
Земельные участки в Дубровка, Россия
Земельные участки
Дубровка, Россия
€ 45,089
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеал…
Земельные участки в Дубровка, Россия
Земельные участки
Дубровка, Россия
€ 42,821
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеал…
Земельные участки в Дубровка, Россия
Земельные участки
Дубровка, Россия
€ 44,253
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеал…
Земельные участки в Дубровка, Россия
Земельные участки
Дубровка, Россия
€ 61,953
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеал…
Земельные участки в Дубровка, Россия
Земельные участки
Дубровка, Россия
€ 41,425
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеал…
Земельные участки в Дубровка, Россия
Земельные участки
Дубровка, Россия
€ 70,046
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеал…
Земельные участки в Дубровка, Россия
Земельные участки
Дубровка, Россия
€ 42,062
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеал…
Земельные участки в Дубровка, Россия
Земельные участки
Дубровка, Россия
€ 67,397
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеал…
Земельные участки в Дубровка, Россия
Земельные участки
Дубровка, Россия
€ 52,892
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеал…
Земельные участки в Дубровка, Россия
Земельные участки
Дубровка, Россия
€ 47,979
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеал…
Земельные участки в Дубровка, Россия
Земельные участки
Дубровка, Россия
€ 52,188
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеал…
Земельные участки в Дубровка, Россия
Земельные участки
Дубровка, Россия
€ 50,874
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеал…
Земельные участки в Дубровка, Россия
Земельные участки
Дубровка, Россия
€ 65,005
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеал…
Земельные участки в Дубровка, Россия
Земельные участки
Дубровка, Россия
€ 65,193
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеал…
Земельные участки в Дубровка, Россия
Земельные участки
Дубровка, Россия
€ 93,407
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеал…
Земельные участки в Dubrovskoe gorodskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Dubrovskoe gorodskoe poselenie, Россия
€ 132,661
Арт. 23143283 Жемчужина Земли Русской - участок 13,5 соток в сосновом бору, на берегу Невы …
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