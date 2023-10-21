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Земельные участки в Dubravskiy selsovet, Россия

1 объект найдено
Земельные участки в Dubravskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Dubravskiy selsovet, Россия
Площадь 600 м²
В продаже   участок земли .      Назначение ЛПХ. К границе участка подведены электричество, …
€1,779
Realting.com
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