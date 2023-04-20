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Земельные участки в Дмитровский городской округ, Россия

4 объекта найдено
Земельные участки в Дмитровский городской округ, Россия
Земельные участки
Дмитровский городской округ, Россия
€ 9,500
Продается участок 16 соток пос. Муханки в 70 км по Дмитровскому шоссе. Назначение земель — д…
Земельные участки в Дмитровский городской округ, Россия
Земельные участки
Дмитровский городской округ, Россия
€ 1,769,110
Продается лучший леcной участок в к.п. "Никольская Слобода". Участок ровный, сухой, на нем р…
Земельные участки в Дмитровский городской округ, Россия
Земельные участки
Дмитровский городской округ, Россия
Цена по запросу
Продается лесной (сосны) земельный участок в стародачном статусном ведомственном (совминовск…
Земельные участки 10 комнат в Дмитровский городской округ, Россия
Земельные участки 10 комнат
Дмитровский городской округ, Россия
10 Количество комнат 2 400 м²
€ 27,392,670
Продается дом 2400 кв.м. на лесном участке 110 соток в одном из самых респектабельных коттед…
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