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Земельные участки в Дальнеконстантиновский район, Россия

8 объектов найдено
Земельные участки в Nizhegorodec, Россия
Земельные участки
Nizhegorodec, Россия
1 200 м²
€ 7
Продаю участок 12 соток, состоящий из двух участков по 6 соток. 30 км от города. Под любой в…
Земельные участки в Bogoyavlenskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Bogoyavlenskiy selsovet, Россия
1 500 м²
€ 19,155
Продаю земельный участок с баней, в отличном живописном месте, в газифицированной деревне   …
Земельные участки в Surovatihinskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Surovatihinskiy selsovet, Россия
1 800 м²
€ 17,568
Предлагаем к продаже земельный участок 14,   расположены   в центре   КП Семь озер размером …
Земельные участки в Nizhegorodskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Nizhegorodskiy selsovet, Россия
800 м²
€ 6,801
Коттеджный поселок Чистые ключи-2, рядом д. Бугры, охраняемая территория, асфальт, шлагбаум.…
Земельные участки в Kuzhutskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Kuzhutskiy selsovet, Россия
600 м²
€ 115,609
Земельный участок рядом с рекой и искусственными прудами, подойдет для коттеджной застройки …
Земельные участки в Bogoyavlenskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Bogoyavlenskiy selsovet, Россия
35 000 м²
€ 413,700
Продается готовый бизнес рыбное хозяйство. Три спускаемых пруда. Земельный участок 350 га. с…
Земельные участки в Kuzhutskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Kuzhutskiy selsovet, Россия
60 000 м² Количество этажей 1
€ 115,609
На территории расположен дом-баня из бревна и бруса с печным отоплением, крыша- мягкая кровл…
Земельные участки в Gremyachaya Polyana, Россия
Земельные участки
Gremyachaya Polyana, Россия
1 500 м² Количество этажей 1
€ 2,720
есть 17 участков разной площади, 16 тыс. - сотка
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