Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Приволжский федеральный округ
  4. городской округ Бор
  5. Бор

Земельные участки в Бор, Россия

2 объекта найдено
Земельные участки в Бор, Россия
Земельные участки
Бор, Россия
500 м²
€ 3,353
В продаже земельный участок в СНТ "Надежда",   по Кировской трассе Борского района в 15 мину…
Земельные участки в Бор, Россия
Земельные участки
Бор, Россия
1 000 м²
€ 23,470
Продаю земельный участок ИЖС (ЛПХ) 10 соток  в Борском районе. На участке блочный фундамент …
Realting.com
Перейти