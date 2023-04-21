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Земельные участки в Большемурашкинский район, Россия

1 объект найдено
Земельные участки в Holyazinskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Holyazinskiy selsovet, Россия
1 000 м²
€ 6,473
  Продается земельный участок - 10 соток. На нем много садовых деревьев, деревянный дом с…
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