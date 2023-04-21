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Земельные участки в Bolshemokrinskiy selsovet, Россия

4 объекта найдено
Земельные участки в Елховка, Россия
Земельные участки
Елховка, Россия
1 500 м²
€ 2,235
Свет есть, газа нет, до трассы 300 м, ходят рейсовые автобусы, пруд 500 м, строений нет, НСТ Елховка
Земельные участки в Bolshemokrinskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Bolshemokrinskiy selsovet, Россия
1 600 м²
€ 13,300
Продаю   земельный участок, 16 соток  с деревянном   домом 34 кв.м. В деревне есть пруд Ряд…
Земельные участки в Елховка, Россия
Земельные участки
Елховка, Россия
1 000 м²
€ 15,088
Продается участок площадью 10 соток в селе Елховка Кстовского района Нижегородской области, …
Земельные участки в Bolshemokrinskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Bolshemokrinskiy selsovet, Россия
1 200 м²
€ 2,794
Продаётся участок. Категория: для ведения личного подсобного хозяйства. Электричество на гра…
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