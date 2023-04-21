Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Приволжский федеральный округ
  4. Кстовский район
  5. Bolsheelninskiy selsovet

Земельные участки в Bolsheelninskiy selsovet, Россия

3 объекта найдено
Земельные участки в Bolsheelninskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Bolsheelninskiy selsovet, Россия
1 200 м²
€ 16,764
Продается земельный участок в Нижегородской области, Кстовский район, д. Малая Ельня общей п…
Земельные участки в Bolsheelninskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Bolsheelninskiy selsovet, Россия
1 039 м²
€ 558,810
Продается земельный участок промышленного назначения площадью 10, 39 Га, расположенный вдоль…
Земельные участки в Bolsheelninskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Bolsheelninskiy selsovet, Россия
900 м²
€ 24,588
Продаю земельный участок ИЖС, 9, 33 сотки. , кадастровый номер 52: 26: 0030026: 358 42мх17х6…
Realting.com
Перейти