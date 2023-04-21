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Земельные участки в Bogoyavlenskiy selsovet, Россия

2 объекта найдено
Земельные участки в Bogoyavlenskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Bogoyavlenskiy selsovet, Россия
35 000 м²
€ 407,932
Продается готовый бизнес рыбное хозяйство. Три спускаемых пруда. Земельный участок 350 га. с…
Земельные участки в Gremyachaya Polyana, Россия
Земельные участки
Gremyachaya Polyana, Россия
1 500 м² Количество этажей 1
€ 2,682
есть 17 участков разной площади, 16 тыс. - сотка
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