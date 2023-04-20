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Земельные участки в Богородский район, Россия

18 объектов найдено
Земельные участки в Berezovka, Россия
Земельные участки
Berezovka, Россия
1 500 м²
€ 5,588
Продам ровный участок в деревне Березовка Богородского района. Соседние дома уже построены. …
Земельные участки в Kamenskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Kamenskiy selsovet, Россия
1 000 м²
€ 157,585
Продается земельный участок - 10 соток. ИЖС. Ровный. Чистая продажа. Один взрослый собст…
Земельные участки в Berezovka, Россия
Земельные участки
Berezovka, Россия
1 000 м²
€ 6,370
В продаже земельный участок кад номер 52: 24: 0020702: 612. Отличное местоположение для стро…
Земельные участки в Афанасьево, Россия
Земельные участки
Афанасьево, Россия
1 400 м²
€ 5,029
Участок, 14.1соткаЭлектричество и газ по гос. программе уже проведены в село.Выполнена геоде…
Земельные участки в Афанасьево, Россия
Земельные участки
Афанасьево, Россия
1 400 м²
€ 8,941
Участок, 14.1сотка. С ленточным (бетонным) армированным фундаментом 77 с перемычкой, ширина …
Земельные участки в Hvoschevskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Hvoschevskiy selsovet, Россия
1 500 м²
€ 2,459
Ровный участок. Хорошие соседи.На учатке зарегистророван дом.Подходит под все виды расчета
Земельные участки в Kamenskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Kamenskiy selsovet, Россия
800 м²
€ 3,912
Продается участок в Богородском районе, для ведения личного подсобного хозяйства, есть все п…
Земельные участки в Dudenevskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Dudenevskiy selsovet, Россия
1 000 м²
€ 7,265
Коттеджный посёлок входит в состав населённого пункта д. Оринкино и предназначен для постоян…
Земельные участки в Dudenevskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Dudenevskiy selsovet, Россия
1 000 м²
€ 7,265
Коттеджный посёлок входит в состав населённого пункта д. Оринкино и предназначен для постоян…
Земельные участки в Sysoevka, Россия
Земельные участки
Sysoevka, Россия
1 500 м²
€ 6,370
В продаже участок в деревне Сысоевка Богородского района. Новый застраиваемый район с асфаль…
Земельные участки в Sysoevka, Россия
Земельные участки
Sysoevka, Россия
1 500 м²
€ 7,823
Богородский район, примерно 900 метров по направлению на север от н.п. Сысоевка, 15 соток. У…
Земельные участки в Habarskoe, Россия
Земельные участки
Habarskoe, Россия
10 000 м²
€ 20,117
Отличное инвестиционное предложение! В продаже земельный участок ИЖС всего в 40 км. от Ни…
Земельные участки в Podyablonnoe, Россия
Земельные участки
Podyablonnoe, Россия
1 200 м²
€ 3,018
В продаже земельный участок ИЖС 12 соток в КП Лето в Богородском районе в д. Подъяблонное .…
Земельные участки в Sysoevka, Россия
Земельные участки
Sysoevka, Россия
2 000 м²
€ 7,823
Продаётся земельный участок 20 соток в деревне Сысоевка Богородского района. Деревня застрое…
Земельные участки в Burcevo, Россия
Земельные участки
Burcevo, Россия
580 м²
€ 134,115
18 км от Н. Новгорода, 1 км от Ефимьевского озера, участок ровный, примыкает к д. Бурцево, о…
Земельные участки в Афанасьево, Россия
Земельные участки
Афанасьево, Россия
300 м²
€ 33,529
Продаю земельный участок 3 Га в небрендированном коттеджном поселке Земля у озера у д. Афа…
Земельные участки в Shapkinskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Shapkinskiy selsovet, Россия
2 500 м²
€ 145,291
Земли населенных пунктов , разрешенное использование : для жилищного строительства. Участки …
Земельные участки в Афанасьево, Россия
Земельные участки
Афанасьево, Россия
1 000 м²
€ 3,241
Продаю 10 соток в небрендированном Коттеджном поселке Земля у озера, у деревни Афанасьевка, …
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