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Земельные участки в Богородск, Россия

2 объекта найдено
Земельные участки в Богородск, Россия
Земельные участки
Богородск, Россия
Площадь 4 700 м²
Продам ровный земельный участок площадью 4769 кв.м, в с. Дуденево (Богородский район). Земли…
€30,823
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Земельные участки в Богородск, Россия
Земельные участки
Богородск, Россия
Площадь 10 000 м²
Отличное инвестиционное предложение! В продаже земельный участок ИЖС всего в 40 км. от Ни…
€18,494
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