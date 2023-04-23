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Земельные участки в Blizhneborisovskiy selsovet, Россия

1 объект найдено
Земельные участки в Vyazovka, Россия
Земельные участки
Vyazovka, Россия
600 м²
€ 6,628
Предлагается к продаже земельный участок.в с.Вязовка Кстовского района - ул.Зеленая, уч.. 18…
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