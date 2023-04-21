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Земельные участки в Bezvodninskiy selsovet, Россия

5 объектов найдено
Земельные участки в Mihalchikovo, Россия
Земельные участки
Mihalchikovo, Россия
1 000 м²
€ 12,294
Продаю земельный участок в коттеджном поселке "Русское поле " д. Михальчиково, Ул Дубовая ро…
Земельные участки в Bezvodnoe, Россия
Земельные участки
Bezvodnoe, Россия
1 400 м²
€ 4,918
В продаже   размежеванные, ровные, земельные участки, в селе Безводное, это одно из красивей…
Земельные участки в Bezvodnoe, Россия
Земельные участки
Bezvodnoe, Россия
1 500 м²
€ 4,918
Продаю земельный участок 15.1 соток, в с. Безводное Кстовский район, рядом с. Зименки, от Ни…
Земельные участки в Mihalchikovo, Россия
Земельные участки
Mihalchikovo, Россия
1 000 м²
€ 9,276
Участок ровный, прямоугольный, на берегу Волги, с видом на реку. На участке имеется скважин…
Земельные участки в Bezvodnoe, Россия
Земельные участки
Bezvodnoe, Россия
1 500 м²
€ 4,918
Продаю земельный участок 15.1 сотка в с. Безводное Кстовский район, рядом с. Зименки, от Ниж…
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