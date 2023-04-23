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Земельные участки в Балахнинский район, Россия

1 объект найдено
Земельные участки в Балахна, Россия
Земельные участки
Балахна, Россия
1 300 м²
€ 8,630
Продается участок   в г. Балахна , расположенный в 364 м по направлению на северо -запад от …
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