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Земельные участки в Багратионовский городской округ, Россия

6 объектов найдено
Земельные участки в Нивенское, Россия
Земельные участки
Нивенское, Россия
€ 14,529
Продаётся земельный участок 12 соток( ширина 30 на 40) в п. Нивенское с нулевым циклом - пли…
Земельные участки в Нивенское, Россия
Земельные участки
Нивенское, Россия
€ 2,235
Продается земельный участок 11 сот. в пос.Нивенское (Багратионовское направление). Ровный, п…
Земельные участки в Нивенское, Россия
Земельные участки
Нивенское, Россия
€ 2,235
Продается земельный участок в п.Нивенское (Багратионовский р-он), Площадь 10 соток, ровный, …
Земельные участки в Южный, Россия
Земельные участки
Южный, Россия
€ 14,529
Земли поселений, для ведения Фермерского хозяйства. Участок 21 Га, в собственности. Кадастро…
Земельные участки в Пятидорожное, Россия
Земельные участки
Пятидорожное, Россия
€ 3,912
Продаю земельный участок 12 соток в собственности (физ.лицо), в пос.Пятидорожное, Багратионо…
Земельные участки в Ново-Московское, Россия
Земельные участки
Ново-Московское, Россия
€ 6,706
Продается участок в живописном месте Калининградской области в п.Ушаково (бывш. Бранденбург)…
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