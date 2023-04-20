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Realting.com
Россия
Северо-Западный федеральный округ
Багратионовский городской округ
Земельные участки в Багратионовский городской округ, Россия
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6 объектов найдено
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Земельные участки
Нивенское, Россия
€ 14,529
Продаётся земельный участок 12 соток( ширина 30 на 40) в п. Нивенское с нулевым циклом - пли…
Земельные участки
Нивенское, Россия
€ 2,235
Продается земельный участок 11 сот. в пос.Нивенское (Багратионовское направление). Ровный, п…
Земельные участки
Нивенское, Россия
€ 2,235
Продается земельный участок в п.Нивенское (Багратионовский р-он), Площадь 10 соток, ровный, …
Земельные участки
Южный, Россия
€ 14,529
Земли поселений, для ведения Фермерского хозяйства. Участок 21 Га, в собственности. Кадастро…
Земельные участки
Пятидорожное, Россия
€ 3,912
Продаю земельный участок 12 соток в собственности (физ.лицо), в пос.Пятидорожное, Багратионо…
Земельные участки
Ново-Московское, Россия
€ 6,706
Продается участок в живописном месте Калининградской области в п.Ушаково (бывш. Бранденбург)…
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