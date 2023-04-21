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Земельные участки в Арзамасский район, Россия

2 объекта найдено
Земельные участки в Shatovskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Shatovskiy selsovet, Россия
650 м²
€ 61,469
Продается земельный участок площадью 6, 5 га (650 сот.) Категория земель: земли промышленнос…
Земельные участки в Lomovskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Lomovskiy selsovet, Россия
3 000 м² Количество этажей 1
€ 5,588
Широкий, дорога до участка, не крайний, соседи построились, живут. На участке - газовая труб…
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