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Земельные участки в Aleshkovskiy selsovet, Россия

1 объект найдено
Земельные участки в Podyablonnoe, Россия
Земельные участки
Podyablonnoe, Россия
1 200 м²
€ 2,987
В продаже земельный участок ИЖС 12 соток в КП Лето в Богородском районе в д. Подъяблонное .…
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