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Земельные участки в Агалатовское сельское поселение, Россия

2 объекта найдено
Земельные участки в Вартемяги, Россия
Земельные участки
Вартемяги, Россия
€ 44,146
10 км. от Санкт-Петербурга по Новоприозерской трассе и по староприозерской дорогк также м…
Земельные участки в Вартемяги, Россия
Земельные участки
Вартемяги, Россия
€ 262,641
Арт. 39160747 В Вартемягах такого большого участка ИЖС больше нет. Идеально подходит, как…
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