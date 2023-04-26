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Земельные участки в Afoninskiy selsovet, Россия

2 объекта найдено
Земельные участки в Afonino, Россия
Земельные участки
Afonino, Россия
1 100 м²
€ 43,149
Продаю земельный участок 11 соток в деревне Афонино Кстовского района. Участок ровный, прямо…
Земельные участки в Afonino, Россия
Земельные участки
Afonino, Россия
2 200 м²
€ 81,057
Продаю земельный участок 22 сотки (11+11) в деревне Афонино Кстовского района. Участок ровны…
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