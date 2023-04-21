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Земельные участки в Синтра, Португалия

2 объекта найдено
Земельные участки в Синтра, Португалия
Земельные участки
Синтра, Португалия
€ 4,463,500
Земельный участок площадью 21 883 м2, входящий в состав частного кондоминиума Belas Clube de…
Земельные участки в Sintra, Португалия
Земельные участки
Sintra, Португалия
€ 1,600,000
Фантастический земельный участок площадью 7 200 м2 с утвержденным проектом дома престарелых/…
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