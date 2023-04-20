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Земельные участки в Silves, Португалия

4 объекта найдено
Земельные участки в Silves, Португалия
Земельные участки
Silves, Португалия
€ 430,000
Участок с сельскохозяйственными культурами, оливковыми деревьями, виноградными лозами и минд…
Земельные участки в Silves, Португалия
Земельные участки
Silves, Португалия
€ 15,000,000
Земельные участки в Silves, Португалия
Земельные участки
Silves, Португалия
150 м²
€ 500,000
74 акра (30 Га) участок земли с руинами, в графстве Силвеш. В 2,5 км от отеля есть плотина …
Земельные участки в Algoz, Португалия
Земельные участки
Algoz, Португалия
2 548 м²
€ 500,000
An urban plot of land for sale in Vales de Algoz, situated within an existing residential ar…
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