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Земельные участки с видом на море в Португалии

2 объекта найдено
Земельные участки в Tavira, Португалия
Земельные участки
Tavira, Португалия
Площадь 1 140 000 м²
Цена по запросу
Этот великолепный участок земли в Монте-Агудо является одним из самых больших участков …
Земельные участки в Фару, Португалия
Земельные участки
Фару, Португалия
Площадь 345 000 м²
€ 2,450,000
Большой участок земли расположен в Фару, Алгарве, Португалия. Площадь участка составляет 34.…
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