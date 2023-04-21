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Земельные участки в Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada, Португалия

1 объект найдено
Земельные участки с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство в Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada, Португалия
Земельные участки с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada, Португалия
€ 1,970,000
Участок земли с 5676 кв.м, расположенный в  районе Canidelo с развитой инфраструктурой.…
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