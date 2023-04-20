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Земельные участки в Северный, Португалия

4 объекта найдено
Земельные участки в Порту, Португалия
Земельные участки
Порту, Португалия
€ 287,000
Этот объект недвижимости подходит для программы Золотая Виза 350 000 € Земельный уча…
Земельные участки в Arcozelo, Португалия
Земельные участки
Arcozelo, Португалия
€ 360,000
Этот объект недвижимости подходит для программы Золотая Виза 500 000 € Отличный земе…
Земельные участки в Vila Nova de Gaia, Португалия
Земельные участки
Vila Nova de Gaia, Португалия
€ 350,000
Отличный земельный участок для продажи в Агуде (Аркосело), на первой линии моря, площадью 37…
Земельные участки с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство в Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada, Португалия
Земельные участки с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada, Португалия
€ 1,970,000
Участок земли с 5676 кв.м, расположенный в  районе Canidelo с развитой инфраструктурой.…
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