Земельные участки с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada, Португалия

€ 1,970,000

Участок земли с 5676 кв.м, расположенный в районе Canidelo с развитой инфраструктурой.…