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Земельные участки в Moncarapacho e Fuseta, Португалия

2 объекта найдено
Земельные участки в Estoi, Португалия
Земельные участки
Estoi, Португалия
77 м²
€ 270,000
Земля с домом, дом имеет 3 комнаты и 5 пролетов, а также хижину и сеновал. Вставлен в землю…
Земельные участки в Estoi, Португалия
Земельные участки
Estoi, Португалия
159 м²
€ 520,000
Земельный участок общей площадью 20040м2 и возможной площадью имплантации 600м2 для строител…
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