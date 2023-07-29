Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Земельные участки
  3. Португалия
  4. Центральный регион
  5. West

Земельные участки с видом на горы в Лиссабон, Португалия

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Земельные участки в Лагос, Португалия
Земельные участки
Лагос, Португалия
Отличный участок, где вы можете построить дом своей мечты, который имеет фантастический прям…
€ 1,500,000
Земельные участки в Loule, Португалия
Земельные участки
Loule, Португалия
This plot is located in a very quiet area in Loulé and has an area of ​​38,350 m2. The co…
€ 410,511
Земельные участки в Santa Maria Maior, Португалия
Земельные участки
Santa Maria Maior, Португалия
€ 190,000
Земельные участки в Santa Maria Maior, Португалия
Земельные участки
Santa Maria Maior, Португалия
€ 1,350,000
Земельные участки в Portimao, Португалия
Земельные участки
Portimao, Португалия
Площадь 172 м²
Plot of land for sale in Bemposta, in a residential area just 5 minutes' drive from Portimao…
€ 128,742
Земельные участки в Olhao, Португалия
Земельные участки
Olhao, Португалия
€ 118,500
Земельные участки в Loule, Португалия
Земельные участки
Loule, Португалия
Площадь 2 500 м²
€ 750,000
Земельные участки в Santa Maria Maior, Португалия
Земельные участки
Santa Maria Maior, Португалия
Участок с утвержденным проектом для 2-этажной виллы с бассейном, расположенной в Кинта-да-Фо…
€ 210,000
Земельные участки в Luz, Португалия
Земельные участки
Luz, Португалия
Городской участок, расположенный на въезде в Прайя-да-Луш, в нескольких минутах ходьбы от це…
€ 325,000
Земельные участки в Budens, Португалия
Земельные участки
Budens, Португалия
Площадь 340 м²
На участке площадью 1.360 кв.м., эта недостроенная вилла площадью 340 кв.м расположена в Пар…
€ 810,420
Земельные участки в Quarteira, Португалия
Земельные участки
Quarteira, Португалия
Площадь 520 м²
€ 850,000
Земельные участки в Albufeira, Португалия
Земельные участки
Albufeira, Португалия
Земельные участки с просторными площадями, расположенные в Албуфейре рядом со всеми службами…
€ 204,868
Realting.com
Перейти