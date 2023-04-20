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Земельные участки в Лагоа и Карвоейру, Португалия

3 объекта найдено
Земельные участки в Carvoeiro, Португалия
Земельные участки
Carvoeiro, Португалия
€ 595,000
Участок с утвержденным проектом для роскошной виллы с 5 спальнями, в престижном районе Карву…
Земельные участки в Carvoeiro, Португалия
Земельные участки
Carvoeiro, Португалия
€ 1,700,000
Земельный участок площадью 37970 м2 вставлен в первоклассный район на окраине Эштомбара, в н…
Земельные участки в Carvoeiro, Португалия
Земельные участки
Carvoeiro, Португалия
€ 850,000
Один из последних участков земли, доступных в привилегированной урбанизации Карвуэйру, с пре…
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