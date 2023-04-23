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Земельные участки в Conceicao e Estoi, Португалия

1 объект найдено
Земельные участки в Conceicao e Estoi, Португалия
Земельные участки
Conceicao e Estoi, Португалия
€ 460,000
Городской земельный участок площадью 8250 м2 с разрешением на проект надела или строительств…
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