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Купить земельный участок в Центральный регион, Португалия

74 объекта найдено
Земельные участкив Gafanha da Nazare, Португалия
Земельные участки
Gafanha da Nazare, Португалия
1 356 м²
€ 89,900
Земельные участкив Santa Maria Maior, Португалия
Земельные участки
Santa Maria Maior, Португалия
€ 1,600,000
Продается строительный участок на пляже площадью 1900 м2 в Кинта-да-Форталеза. Отличная ин…
Земельные участкив Oliveirinha, Португалия
Земельные участки
Oliveirinha, Португалия
1 140 м²
€ 100,000
Земельные участкив Santa Joana, Португалия
Земельные участки
Santa Joana, Португалия
€ 80,000
Земельные участкив Santa Maria Maior, Португалия
Земельные участки
Santa Maria Maior, Португалия
€ 255,000
Участок с утвержденным проектом для 2-этажной виллы с бассейном, расположенной в Кинта-да-Фо…
Земельные участкив Se Nova Santa Cruz Almedina e Sao Bartolomeu, Португалия
Земельные участки
Se Nova Santa Cruz Almedina e Sao Bartolomeu, Португалия
€ 1,000,000
Этот объект недвижимости подходит для программы Золотая Виза 500 000 € Земельный у…
Земельные участкив Santa Maria Maior, Португалия
Земельные участки
Santa Maria Maior, Португалия
101 м²
€ 1,050,000
Земля площадью 7720м2 с руинами с существующей площадью 705м2, расположенная в привилегирова…
Земельные участкив Esgueira, Португалия
Земельные участки
Esgueira, Португалия
352 м²
€ 85,000
Земля в С. Бернардо, с жильем, которое может быть реконструировано, и район с несколькими ра…
Земельные участкив Esgueira, Португалия
Земельные участки
Esgueira, Португалия
370 м²
€ 70,000
These are two lots, one with 190 m2 and the other with 180 m2, continuous, both urban, very …
Земельные участкив Santa Maria Maior, Португалия
Земельные участки
Santa Maria Maior, Португалия
€ 285,000
Участок под строительство расположен в Кинта-да-Форталеза, недалеко от пляжей Кабанас-Вельяс…
Земельные участкив Santa Maria Maior, Португалия
Земельные участки
Santa Maria Maior, Португалия
€ 300,000
Участок под строительство расположен в Кинта-да-Форталеза, недалеко от пляжей Кабанас-Вельяс…
Земельные участкив Aradas, Португалия
Земельные участки
Aradas, Португалия
862 м²
€ 210,000
Отличная земля для строительства домов в Арадасе.Расположен на Rua Direita de Aradas, недале…
Земельные участкив Ouca, Португалия
Земельные участки
Ouca, Португалия
1 410 м²
€ 60,000
Городская земля в Оука для строительства.Отличный участок, расположенный на въезде в Оуку, н…
Земельные участкив Santa Maria Maior, Португалия
Земельные участки
Santa Maria Maior, Португалия
€ 430,000
Городской земельный участок, с целесообразностью для строительства отдельно стоящей виллы с …
Земельные участкив Santa Maria Maior, Португалия
Земельные участки
Santa Maria Maior, Португалия
€ 245,000
Участок под строительство расположен в Кинта-да-Форталеза, недалеко от пляжей Кабанас-Вельяс…
Земельные участкив Santa Maria Maior, Португалия
Земельные участки
Santa Maria Maior, Португалия
€ 300,000
Участок под строительство расположен в Кинта-да-Форталеза, недалеко от пляжей Кабанас-Вельяс…
Земельные участкив Santa Maria Maior, Португалия
Земельные участки
Santa Maria Maior, Португалия
€ 300,000
Участок под строительство расположен в Кинта-да-Форталеза, недалеко от пляжей Кабанас-Вельяс…
Земельные участкив Santa Maria Maior, Португалия
Земельные участки
Santa Maria Maior, Португалия
€ 345,000
Участок под строительство расположен в Кинта-да-Форталеза, недалеко от пляжей Кабанас-Вельяс…
Земельные участкив Esgueira, Португалия
Земельные участки
Esgueira, Португалия
€ 450,000
Отличная земля в промышленной зоне Табойра в Авейру, недалеко от фабрики Love Ceramics, Reta…
Земельные участкив Santa Maria Maior, Португалия
Земельные участки
Santa Maria Maior, Португалия
1 000 м²
€ 7,500,000
Эта фантастическая ферма с утвержденным проектом для сельского отеля расположена в районе Ва…
Земельные участкив Santa Maria Maior, Португалия
Земельные участки
Santa Maria Maior, Португалия
€ 450,000
Отличный участок в тихом районе Vale D'el Rei, недалеко от различных услуг, и расположен все…
Земельные участкив Santa Maria Maior, Португалия
Земельные участки
Santa Maria Maior, Португалия
€ 224,000
884 кв.м. участок, всего в 100 метрах от пляжа. Из-за наклона земли городской совет Вила-д…
Земельные участкив Santa Maria Maior, Португалия
Земельные участки
Santa Maria Maior, Португалия
€ 224,000
850 кв.м. участок, всего в 100 метрах от пляжа. Из-за наклона земли городской совет Вила-д…
Земельные участкив Santa Maria Maior, Португалия
Земельные участки
Santa Maria Maior, Португалия
€ 192,000
660 кв.м. участок, всего в 100 метрах от пляжа. Из-за наклона земли городской совет Вила-ду-…
Земельные участкив Santa Maria Maior, Португалия
Земельные участки
Santa Maria Maior, Португалия
€ 192,000
Участок площадью 660 кв.м., всего в 100 метрах от пляжа. Из-за наклона земли городской совет…
Земельные участкив Santa Maria Maior, Португалия
Земельные участки
Santa Maria Maior, Португалия
€ 237,000
1240 кв.м. участок, всего в 100 метрах от пляжа. Из-за наклона земли городской совет Вила-ду…
Земельные участкив Santa Maria Maior, Португалия
Земельные участки
Santa Maria Maior, Португалия
€ 241,500
Земельные участкив Santa Maria Maior, Португалия
Земельные участки
Santa Maria Maior, Португалия
450 м²
€ 320,000
Земельные участкив Santa Maria Maior, Португалия
Земельные участки
Santa Maria Maior, Португалия
€ 130,000
Земельные участкив Santa Maria Maior, Португалия
Земельные участки
Santa Maria Maior, Португалия
192 м²
€ 175,000
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