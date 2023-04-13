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Португалия
Алгарве
Купить земельный участок в Алгарве, Португалия
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139 объектов найдено
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Земельные участки
Mexilhoeira Grande, Португалия
€ 328,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участки
Албуфейра, Португалия
€ 1,700,000
This agricultural plot of land lies directly behind the cliffs of FALESIA beach, one of the …
Земельные участки
Almancil, Португалия
€ 700,000
Земля для строительства жилья, офисов и торговли Almancil Земельный участок с 5731 м ² распо…
Земельные участки
Almancil, Португалия
494 м²
€ 1,500,000
Террено в соответствии с принципами развития Альмансил
Земельные участки
Lagos, Португалия
€ 285,000
Участок для строительства виллы в Лагосе. Мы рады представить вам место, о котором вы так …
Земельные участки
Sao Bras de Alportel, Португалия
€ 300,000
Деревенский участок, который имеет более пяти гектаров площади, расположен в нескольких мину…
Земельные участки
Querenca, Португалия
€ 190,000
Участок расположен в районе Амендойра, в Луле, и имеет около 15640 м2
Земельные участки
Boliqueime, Португалия
€ 325,000
Земля для строительства виллы V5 с видом на море Пата-де-Сима Земля расположена в Боликейме,…
Земельные участки
Albufeira, Португалия
€ 226,303
Земельные участки с просторными площадями, расположенные в Албуфейре рядом со всеми службами…
Земельные участки
Albufeira, Португалия
€ 241,463
Земельные участки с щедрыми площадями, расположенные в Албуфейре, рядом со всеми услугами. …
Земельные участки
Albufeira, Португалия
€ 240,278
Земельные участки с щедрыми площадями, расположенные в Албуфейре, рядом со всеми услугами. …
Земельные участки
Albufeira, Португалия
€ 193,539
Земельные участки с просторными площадями, расположенные в Албуфейре рядом со всеми службами…
Земельные участки
Albufeira, Португалия
€ 224,381
Земельные участки с просторными площадями, расположенные в Албуфейре рядом со всеми службами…
Земельные участки
Loule, Португалия
€ 300,000
Земля с руинами Луле Земельный участок 20 000 м2 с руинами 100 м2, с возможностью строительс…
Земельные участки
Silves, Португалия
€ 430,000
Участок с сельскохозяйственными культурами, оливковыми деревьями, виноградными лозами и минд…
Земельные участки
Boliqueime, Португалия
€ 1,200,000
Земельный участок расположен в Пикоте, Боликейме, с 4.690 кв.м. для строительства сельской т…
Земельные участки
Almancil, Португалия
€ 2,675,000
The plot is approximately 8,933 m2 and has a construction project for 13 villas with a const…
Земельные участки
Loule, Португалия
€ 480,000
Участок городской земли, расположенный в Лоле. Участок позволяет построить 8 костров, очен…
Земельные участки
Loule, Португалия
€ 2,000,000
Участок городской земли, расположенный в Лоле. Участок позволяет строить коммерческую пове…
Земельные участки
Montenegro, Португалия
60 м²
€ 250,000
Земельный участок городского типа площадью 640м2, с домом площадью 60м2, ранее был согласова…
Земельные участки
Almancil, Португалия
600 м²
€ 370,000
This plot is located in the center of Almancil and has a total area of 1200 m2. It is po…
Земельные участки
Portimao, Португалия
€ 330,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участки
Quelfes, Португалия
€ 90,000
Этот участок для строительства расположен в Эстрада-де-Кельфес, в Ольхао, и имеет около 800 …
Земельные участки
Quelfes, Португалия
€ 90,000
Деревенский участок с 11.000 м ² в Кельфе, всего в 2 км от Ольхао, имеет водный проход, кана…
Земельные участки
Almancil, Португалия
€ 220,000
Участок расположен в районе Вале д'Эгуас, в Алмансиле, недалеко от всех удобств, таких как с…
Земельные участки
Luz, Португалия
€ 325,000
Городской участок, расположенный на въезде в Прайя-да-Луш, в нескольких минутах ходьбы от це…
Земельные участки
Luz, Португалия
€ 300,000
Городской участок, расположенный на въезде в Прайя-да-Луш, в нескольких минутах ходьбы от це…
Земельные участки
Almancil, Португалия
€ 3,000,000
Этот участок расположен в Альмансиле, недалеко от супермаркета Аполония, и имеет 8.000m2. …
Земельные участки
Лагос, Португалия
€ 3,000,000
Уникальная возможность приобрести один из последних участков 1-й линии в Понта-да-Пьедаде, Л…
Земельные участки
Quarteira, Португалия
€ 350,000
Участок расположен в комплексе Al Sakia, в Фонте Санта ( Quarteira ), недалеко от всех удобс…
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