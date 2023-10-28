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Земельные участки в Alentejo Litoral, Португалия

1 объект найдено
Земельные участки с парком в Alentejo Litoral, Португалия
Земельные участки с парком
Alentejo Litoral, Португалия
Площадь 2 020 м²
Участок земли с 6,415 м2 расположен в районе Сетубал рядом с полем для гольфа Palmela Villag…
€650,000
Realting.com
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