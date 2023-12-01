Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Земельные участки
  3. Польша
  4. Жирардувский повят

Земельные участки в Жирардувский повят, Польша

1 объект найдено
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Ciemno-Gnojna, Польша
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Ciemno-Gnojna, Польша
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,000,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: Polski
Realting.com
Перейти