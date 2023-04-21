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Земельные участки в Вжесьнёвский повят, Польша

4 объекта найдено
Земельные участки в Wrabczynek, Польша
Земельные участки
Wrabczynek, Польша
9 148 м²
€ 84,355
Вы ищете большое пространство? Вы мечтаете о своем собственном пруду, месте для праздников, …
Земельные участки в Psary Polskie, Польша
Земельные участки
Psary Polskie, Польша
987 м²
€ 50,829
Продается участок под застройку площадью 987 м2 в отличном месте в Новом Фольварке в Повяте …
Земельные участки в Psary Polskie, Польша
Земельные участки
Psary Polskie, Польша
1 103 м²
€ 34,175
Земельные участки в Psary Polskie, Польша
Земельные участки
Psary Polskie, Польша
5 737 м²
€ 107,931
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