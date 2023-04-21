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Земельные участки в Вонгровецкий повят, Польша

5 объектов найдено
Земельные участки в Kopanina, Польша
Земельные участки
Kopanina, Польша
1 187 м²
€ 34,586
Земельные участки в Kopanina, Польша
Земельные участки
Kopanina, Польша
6 589 м²
€ 170,656
Мы представляем вам на продажу 3 участка для строительства и обслуживания с частью связанной…
Земельные участки в Potrzanowo, Польша
Земельные участки
Potrzanowo, Польша
1 272 м²
€ 30,264
Жилой и сервисный участок возле озер! Расположен недалеко от лесов и озер, в городе, гранича…
Земельные участки в Potrzanowo, Польша
Земельные участки
Potrzanowo, Польша
3 712 м²
€ 95,170
Земельные участки в Bogdanowo, Польша
Земельные участки
Bogdanowo, Польша
1 589 м²
€ 53,857
Мы рекомендуем к продаже красиво расположенный строительный участок 1589 м2, отмеченный геод…
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