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Земельные участки в Стеншев, Польша

3 объекта найдено
Земельные участки в Стеншев, Польша
Земельные участки
Стеншев, Польша
844 м²
€ 70,283
Я предлагаю на продажу участок с домом для расширения / реконструкции. Сюжет не покрыт MPZP,…
Земельные участки в Стеншев, Польша
Земельные участки
Стеншев, Польша
14 600 м²
€ 473,685
Земельные участки в Стеншев, Польша
Земельные участки
Стеншев, Польша
2 304 м²
€ 114,619
НА ТРИ УСПЕШНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕЗИДЕНЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯ ( 2304 M2, 2359 M2, 2991 M2 ) НА ЖЕ…
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