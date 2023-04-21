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Земельные участки в Слупецкий повят, Польша

2 объекта найдено
Земельные участки в Kotunia, Польша
Земельные участки
Kotunia, Польша
8 500 м²
€ 174,550
Связываете ли вы свое будущее и деятельность со Слупкой или Стрэлковой? Вы ищете участок для…
Земельные участки в Загурув, Польша
Земельные участки
Загурув, Польша
27 500 м²
€ 31,363
Сельскохозяйственный участок для выращивания, KRUS и других не строительных целей! Сельскохо…
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