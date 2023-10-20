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Земельные участки в Венгожевский повят, Польша

7 объектов найдено
Земельные участки в Венгожевский повят, Польша
Земельные участки
Венгожевский повят, Польша
Площадь 5 494 м²
В поисках участка для строительства собственного дома обратите внимание на это пр…
€109,311
Земельные участки в Венгожевский повят, Польша
Земельные участки
Венгожевский повят, Польша
Площадь 1 939 м²
В поисках сельскохозяйственного участка обратите внимание на это предложение. …
€19,875
Земельные участки в gmina Wegorzewo, Польша
Земельные участки
gmina Wegorzewo, Польша
Площадь 1 983 м²
Вы ищете место, где вы можете отдохнуть с семьей и друзьями от городской суеты?? …
€172,712
Земельные участки в gmina Wegorzewo, Польша
Земельные участки
gmina Wegorzewo, Польша
Площадь 20 400 м²
Если вы ищете участок для строительства собственного дома в тихом и очаровательно…
€69,363
Земельные участки в gmina Wegorzewo, Польша
Земельные участки
gmina Wegorzewo, Польша
Площадь 392 м²
Если вы ищете небольшой участок и за небольшие деньги, вы только что нашли его!!!…
€11,726
Земельные участки в Венгожево, Польша
Земельные участки
Венгожево, Польша
Площадь 27 646 м²
Если вы ищете большой участок за не большие деньги, расположенный в тихом и споко…
€47,501
Земельные участки в Венгожевский повят, Польша
Земельные участки
Венгожевский повят, Польша
Площадь 4 424 м²
Если вы хотите купить привлекательный участок для строительства дома, это предлож…
€12,919
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