ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Земельные участки
Польша
Острувский повят
Земельные участки в Острувский повят, Польша
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Земельные участки 1 комната
Варшава, Польша
1
3 544 м²
1
Продается лесной участок, расположенный в Варшаве (Rembertów) (коммуна Rembertów, Варшавский…
€166,756
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Варшава, Польша
1
941 м²
1
Привлекательный участок с планом местного развития. Назначение: различные услуги, в том числ…
€326,178
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Варшава, Польша
1
6 500 м²
1
Участок под застройку площадью 6500 м2 в Варшаве Bielany. Находится на территории, охваченно…
€1,25 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Варшава, Польша
1
829 м²
1
Участок под застройку площадью 829 м2, расположенный в Falenica, рядом с лесом. Фантастическ…
€197,357
Рекомендовать
Земельные участки
Мронговский повят, Польша
3 031 м²
Новая цена Если вы хотите расширить свою ферму или начать би…
€32,944
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Варшава, Польша
1
1 007 м²
1
Продается очень привлекательный участок под застройку (1007 м2), расположенный в Wilanów на …
€204,195
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Варшава, Польша
1
4 342 м²
1
Продается земельный участок с решением на условиях застройки. 8 односемейных, двухквартирных…
€602,473
Рекомендовать
Земельные участки
Мронговский повят, Польша
1 700 м²
Рай в Мазурии Если вы ищете строительный участок за небольшие деньги в …
€49,316
Рекомендовать
Земельные участки с подъездными путями, с электроснабжение
Zawoz, Польша
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€320,128
Рекомендовать
Земельные участки
Остроленка, Польша
11 765 м²
Инвестиционный сюжет - ЛУЧШЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ!!! Вы ищете инвес…
€359,387
Рекомендовать
Земельные участки 4 комнаты
Варшава, Польша
4
1
75 м²
1/1
Постройки - дом под ремонт и дача/четыре комнаты в правом углу участка. Здание 1950-х годов,…
€278,644
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Ломянки, Польша
1
4 000 м²
1
Земельный участок в Dąbrowa в гмине Łomianki с начатым инвестированием 6 односемейных жилых …
€657,020
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL