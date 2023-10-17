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Земельные участки в Остроленкский повят, Польша

6 объектов найдено
Земельные участки в Остроленкский повят, Польша
Земельные участки
Остроленкский повят, Польша
Площадь 1 208 м²
Вы ищете сюжет для своего нового дома? Вы заботитесь о лучшем месте. Не смотрите …
€16,745
Земельные участки в Остроленкский повят, Польша
Земельные участки
Остроленкский повят, Польша
Площадь 1 192 м²
Вы ищете сюжет для своего нового дома? Вы заботитесь о лучшем месте. Продолжайте …
€16,745
Земельные участки в Остроленкский повят, Польша
Земельные участки
Остроленкский повят, Польша
Площадь 3 800 м²
Я продам : очаровательный участок для дома вашей мечты, сре…
€26,513
Земельные участки в Остроленкский повят, Польша
Земельные участки
Остроленкский повят, Польша
Площадь 4 110 м²
У вас есть идея для дома мечты? Вы думаете о гармонии, природе, мире и …
€28,307
Земельные участки в Остроленкский повят, Польша
Земельные участки
Остроленкский повят, Польша
Площадь 1 202 м²
Я продам участок: 1202 м2 в тихом недавно появившемся жилом комплексе н…
€28,905
Земельные участки в Остроленкский повят, Польша
Земельные участки
Остроленкский повят, Польша
Площадь 1 220 м²
У меня есть участок строительства и обслуживания для продажи в Nożewo gm. Ольшево…
€10,964
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