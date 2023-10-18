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Земельные участки в Ломжинский повят, Польша

2 объекта найдено
Земельные участки в gmina Lomza, Польша
Земельные участки
gmina Lomza, Польша
Площадь 670 м²
:: Строительные участки возле Ломжи ::.. Ищу строительный уча…
€14,652
Земельные участки в gmina Lomza, Польша
Земельные участки
gmina Lomza, Польша
Площадь 1 170 м²
:: ПОСЛЕДНИЕ БЕСПЛАТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ::.. Ищу сюжет для дома свое…
€33,889
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