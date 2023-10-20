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Земельные участки в Кольненский повят, Польша

2 объекта найдено
Земельные участки в gmina Kolno, Польша
Земельные участки
gmina Kolno, Польша
Площадь 6 343 м²
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€13,777
Земельные участки в Кольненский повят, Польша
Земельные участки
Кольненский повят, Польша
Площадь 1 241 м²
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€13,976
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