Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Земельные участки
  3. Польша
  4. Гижицкий повят

Земельные участки в Гижицкий повят, Польша

10 объектов найдено
Земельные участки в Гижицкий повят, Польша
Земельные участки
Гижицкий повят, Польша
Площадь 2 377 м²
Если вы ищете строительный участок в Мазурии, это предложение для вас!!! …
€25,870
Земельные участки в Гижицкий повят, Польша
Земельные участки
Гижицкий повят, Польша
Площадь 1 401 м²
Если вы ищете участок вокруг тропы Великих Мазурских озер, это предложение идеаль…
€41,591
Земельные участки в Гижицкий повят, Польша
Земельные участки
Гижицкий повят, Польша
Площадь 7 500 м²
У вас есть идея для дома мечты? Вы думаете о гармонии, природе, мире и…
€37,213
Земельные участки в Гижицкий повят, Польша
Земельные участки
Гижицкий повят, Польша
Площадь 20 000 м²
Если вы хотите расширить свою ферму или начать бизнес и ищете хорошо расположенну…
€129,351
Земельные участки в Гижицкий повят, Польша
Земельные участки
Гижицкий повят, Польша
Площадь 1 020 м²
Если вы ищете участок под застройку на тропе Великих Мазурских озер, это предлож…
€23,749
Земельные участки в Гижицкий повят, Польша
Земельные участки
Гижицкий повят, Польша
Площадь 3 177 м²
Если вы ищете участок земли для инвестиций или для собственного размещения в очаровательном …
€23,880
Земельные участки в Гижицкий повят, Польша
Земельные участки
Гижицкий повят, Польша
Площадь 1 500 м²
Если вы ищете строительный участок возле Гижицко или Крукланек, вы попали по адре…
€13,731
Земельные участки в Гижицкий повят, Польша
Земельные участки
Гижицкий повят, Польша
Площадь 14 605 м²
Если вы ищете большой участок под застройку на тропе Великих Мазурских озер, это …
€270,297
Земельные участки в Гижицкий повят, Польша
Земельные участки
Гижицкий повят, Польша
Площадь 11 955 м²
Если вы любите рыбалку и мечтали о собственном промысле, это предложение адресова…
€54,924
Земельные участки в Гижицкий повят, Польша
Земельные участки
Гижицкий повят, Польша
Площадь 2 271 м²
Если вы ищете участок для дома своей мечты, расположенный в тихом и спокойном рай…
€23,501
Realting.com
Перейти